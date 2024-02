Rückkehr nach 42 Jahren: „Django“-Star Franco Nero kommt zum Opernball

42 Jahre nach seinem ersten Besuch, wird „Django“ Schauspieler Franco Nero am Donnerstag den Wiener Opernball erneut beehren. Er soll in der Loge des Unternehmers Markus Deussl Platz nehmen.

Wien – Der Schauspieler Franco Nero wird am Donnerstag zum Wiener Opernball einreiten. Wie die Kronen Zeitung (Sonntagsausgabe) berichtete wird der Schauspieler, der als „Django“ Weltruhm erlangte, gemeinsam mit Heino und Oliver Pocher in der Loge des deutschen Unternehmer Markus Deussl Platz nehmen.

Nero ließ demnach in einer Grußbotschaft wissen, dass er sich sehr auf den Ball freue. Ganz unbekannt ist „Django“ das Staatsgewalze nicht, der Schauspieler besuchte bereits vor 42 Jahren einmal den Opernball.

Für Heino und Pocher beginnt der Opernball-Auftritt bereits am Mittwoch. Hier laden die beiden am 15 Uhr zu einem Empfang mit Austern und Champagner ins Wiener Hotel Le Meridien.

Ebenfalls am Mittwoch startet Baumeister Richard Lugner mit seinem Gast Priscilla Presley in den Opernball. Zu Mittag wird Presley zuerst eine Pressekonferenz geben und danach Autogramme in der Lugner City schreiben. (APA)