Österreich schlägt Irland: Tiroler Erler gewinnt mit Miedler das Davis-Cup-Doppel

Limerick - Österreich hat im Tennis-Davis-Cup seine klare Favoritenrolle bestätigt und das Play-off-Duell der Weltgruppe I mit Irland in Limerick vorzeitig für sich entschieden. Nach den Einzel-Erfolgen von Dominic Thiem und Sebastian Ofner am Samstag legten Alexander Erler/Lucas Miedler am Sonntag im Doppel nach und setzten sich gegen Connor Gannon/David O'Hare mit 6:1,7:6(5) durch.