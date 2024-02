Neue Dschungelkönigin Lucy spendet Teil des Gewinns für Tiere

Köln, Canberra – Nach ihrem Sieg im RTL-Dschungelcamp will Lucy Diakovska einen Teil des 100 000-Euro-Gewinns für wohltätige Zwecke stiften. „Ich werde tatsächlich einen Teil an einen eingetragenen Verein hier in Deutschland spenden, der mit Tieren arbeitet“, sagte die 47-Jährige am Montag in der australischen Stadt Gold Coast wenige Stunden nach ihrer Krönung auf RTL. „Ich habe denen schon den Gewinn gespendet, den ich mit meinem Hund Jerry bei „Top Dog Germany“ bekommen habe.“ Ein anderer Teil fließe in ihr Projekt in Bulgarien, wo Diakovska ein Hotel eröffnet hat und sich für den umgebenden Naturpark Kaylaka einsetzt. „Dort arbeite ich gegen die Vernachlässigung der Natur.“