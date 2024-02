Erste Hilfe auf der Piste: So verhält man sich nach einem Skiunfall richtig

Auf Österreichs Skipisten herrscht Hochbetrieb – doch nicht immer endet die Abfahrt unversehrt. Am vergangenen Wochenende gab es allein auf Söldens Skipisten sechs Unfälle mit Verletzten. Doch was ist nach einem Skiunfall eigentlich zu tun? So sollte man sich im Ernstfall auf der Piste verhalten.