AktivistInnen der Letzten Generation blockieren Südring in Innsbruck

Innsbruck – Am Montagnachmittag haben AktivistInnen der „Letzten Generation“ am Südring die Kreuzung vor dem AZW blockiert. Ab 16 Uhr trafen sich etwa 45 Teilnehmer, darunter auch Musikanten, um für den Klimaschutz zu protestieren.

Derzeit marschieren die Teilnehmer der Demo in Begleitung der Polizei in Richtung Grassmayr-Kreuzung. Es gibt durch die Blockade der Fahrspuren am Südring vom Westen Richtung Osten umfangreiche Verzögerungen. Weiter Infos folgen...