König Charles an Krebs erkrankt: „Zum Glück wurde es früh erkannt“

Großbritannien ist in Sorge um seinen Monarchen. Bei König Charles III. wurde Krebs diagnostiziert. Nun will auch sein Sohn Harry zurück nach England reisen um seinen Vater zu besuchen. Laut Premier Sunak wurde beim Regenten der Krebs aber früh erkannt. Zahlreiche Spitzenpolitiker sendeten schon Genesungswünsche.

Die Krebserkrankung von König Charles III. ist dem britischen Premierminister Rishi Sunak zufolge früh erkannt worden. Die Nachricht habe ihn wie jeden anderen auch schockiert und traurig gemacht, sagte Sunak am Dienstag der BBC. „Und all unsere Gedanken sind bei ihm und seiner Familie. Zum Glück wurde es früh erkannt.“ Jeder wünsche dem König nun, dass er die nötige Behandlung bekomme und wieder ganz genese.

Auf die Frage, was Charles' Diagnose für die alltägliche Regierungsarbeit bedeute, antwortete Sunak: „Ich bin in regelmäßigem Kontakt mit dem König. Und das wird natürlich normal weitergehen.“ Details nannte er nicht. Charles ist britisches Staatsoberhaupt.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll auch Charles' jüngerer Sohn Prinz Harry (39) nach Großbritannien reisen, um seinen Vater zu treffen. Harry hatte sich gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) von den royalen Pflichten losgesagt und lebt in den USA. Das Verhältnis zu seiner Familie in Großbritannien gilt als zerrüttet.

Die britischen Royals sind derzeit mit mehreren schlechten Nachrichten konfrontiert. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William, Prinzessin Kate (42), muss nach einer Operation im Bauchraum noch längere Zeit aussetzen. Die Ex-Frau von Charles' Bruder Prinz Andrew, Sarah „Fergie“ Ferguson (64), leidet nach einer Brustkrebsdiagnose nun an Hautkrebs.

Der Palast hatte am Montagabend mitgeteilt, dass Charles (75) wegen Krebs behandelt wird. Die Erkrankung war festgestellt worden, als er wegen eines Eingriffs an der Prostata im Krankenhaus war. Das Königshaus nannte nicht, welche Form von Krebs Charles hat. Bekannt ist nur, dass es sich nicht um Prostatakrebs handelt.

Auf medizinischen Rat hin nehme der König vorerst Abstand von öffentlichen Terminen, hieß es in der Mitteilung des Buckingham-Palasts. Die Staatsgeschäfte aber soll er fortführen. Charles soll ambulant behandelt werden.

In Großbritannien war die Erkrankung Charles bei vielen Tageszeitungen auf der Titelseite.

„Ich wünsche seiner Majestät eine vollständige und schnelle Genesung“, teilte Premierminister Rishi Sunak in den sozialen Medien mit. „Ich habe keinen Zweifel, dass er schnell wieder zu voller Stärke zurückfinden wird, und ich weiß, dass das ganze Land ihm alles Gute wünschen wird.“

US-Präsident Joe Biden zeigte sich über die Krebsdiagnose des britischen Königs Charles III. besorgt. „Ich mache mir Sorgen um ihn“, sagte Biden am Montag am Rande eines Termins in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada nach Angaben von mitreisenden Reportern auf Nachfrage. Er habe erst kurz zuvor von der Diagnose erfahren und hoffe, bald mit Charles sprechen zu können – „so Gott will“.