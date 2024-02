Sorge um britischen König: Charles III. hat Krebs

Das Vereinigte Königreich ist in Sorge um seinen Monarchen. Bei König Charles III. ist Krebs diagnostiziert worden. Seine Majestät habe regelmäßige Behandlungen begonnen, teilte der Buckingham-Palast am Montagabend mit. Ärzte haben Charles (75) demnach geraten, währenddessen keine öffentlichen Termine wahrzunehmen. Die Staatsgeschäfte aber soll er fortführen.

London – Der britische König Charles III hat Krebs. Das hat am Montagabend der Buckingham Palace berichtet. Dabei soll es sich nicht um Prostata-Krebs handeln. Der 75-jährige König war zuletzt in medizinischer Behandlung, wegen einer vergrößerten Prostata. Dabei sei ein anderes besorgniserregendes Problem festgestellt worden.

Um welche Art von Krebs es sich handelt, wurde aber vorerst nicht kommuniziert. Nach dem Statement des Buckingham Palace hat Charles eine "übliche Behandlung" am Montag begonnen. Der Monarch werde seine öffentlichen Auftritte verschieben, hieß es zudem in einer Erklärung.

Der britische Prinz Harry kündigte an, seinen Vater in den kommenden Tagen zu besuchen. Der in den USA lebende 39-Jährige habe mit Charles nach der Diagnose gesprochen, hieß es laut Medienberichten, er werde in den kommenden Tagen nach Großbritannien reisen.