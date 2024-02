Swift-Glamour für Präsident Biden?

In den USA haben die derzeit größten Geschichten aus Politik, Populärkultur und Sport eine Schnittmenge gebildet. Hauptfiguren: der greise Präsident Joe Biden, der wiedergewählt werden will, aber wenig Leidenschaft erzeugt; die Ausnahme-Musikerin Taylor Swift, die am Sonntag erneut bei den Grammys abgeräumt hat und mehr als die Hälfte der AmerikanerInnen zu ihren Fans zählt; und der Swift-Partner und Footballstar Travis Kelce, der nächsten Sonntag erneut in der Superbowl – dem Finale – steht.