18-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen schlug vier Wiener Polizisten

Wien – Ein 18-Jähriger hat am Montagnachmittag selbst schwer verletzt vier Polizisten in Wien-Favoriten ins Gesicht geschlagen. Laut Polizeisprecher Mattias Schuster wurden die Beamte des Favoritner Stadtpolizeikommandos kurz nach 16 Uhr wegen eines aggressiven Mannes auf der Straße in die Columbusgasse alarmiert. Dort trafen sie auf den syrischen Staatsbürger, der schwere Kopfverletzungen aufwies. Er dürfte zuvor von einem Unbekannten attackiert worden sein.