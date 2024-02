Hälfte aller Jugendlichen würde gerne etwas an ihrem Körper ändern

Innsbruck – Neu ist der Druck durch soziale Medien und das persönliche Umfeld nicht. Doch die aktuellen Möglichkeiten durch Bildbearbeitung und Künstliche Intelligenz verstärken den Einfluss auf Idealvorstellungen und wie Teenager ihren Körper wahrnehmen. Gerade in der Lebensphase, in der die eigene Identität erst gefestigt wird und Selbstwertgefühle oft nur schwach ausgeprägt sind, kann das zur Belastung werden.

In einer veröffentlichten Studie der Initiative Safer Internet sind zumindest rund 70 Prozent der befragten Jugendlichen „eher zufrieden“ mit ihrem Aussehen. Trotzdem würde über die Hälfte gerne etwas an ihrem Körper ändern, bei den Mädchen sind es sogar noch mehr. Über ein Viertel (28 Prozent) der befragten Elf- bis 17-Jährigen hat dabei schon über eine Schönheitsoperation nachgedacht.

Auf Fotos und Videos wird besonders darauf Wert gelegt, schön, gestylt und schlank auszusehen. Dabei wird auch gern mit Tricks wie Licht, Posen und Filtern gearbeitet. Das sei längst kein reines Mädchenthema mehr, Burschen ist ihr äußerliches Erscheinungsbild genau so wichtig.

Besonders Vergleiche mit Anderen spielen bei der Selbstwahrnehmung eine große Rolle. Das passiert vor allem in sozialen Netzwerken wie Instagram oder TikTok. Über ein Viertel gibt an, sich nach dem Scrollen durch die vielen Social-Media-Feeds schlecht zu fühlen und ist sich der negativen Folgen bewusst.

Viele Influencerinnen und Influencer aus den Bereichen Beauty und Fitness sind für Kinder und Jugendliche ein Vorbild. Rund die Hälfte hat laut der Studie deshalb schon einmal etwas an ihrem eigenen Aussehen geändert. Genauso viele haben bereits Produkte gekauft, die von Influencerinnen und Influencern empfohlen wurden.

Jugendliche sind sich über mögliche Strategien durchaus bewusst, um sich von Schönheitsidealen im Internet nicht negativ beeinflussen zu lassen. So empfinden es zwei Drittel als hilfreich, an der Selbstakzeptanz zu arbeiten und aktiv zu versuchen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Als weitere Möglichkeit wurde der „Reality Check“ genannt, also rauszugehen und zu schauen, wie die Menschen wirklich aussehen.