Über Suizid wird in Österreich kaum gesprochen. Christian Haring, Psychiater und Geschäftsführer der Tirol Kliniken bricht in „Tirol Live“ mit diesem Tabu und erklärt, warum dies hierzulande insbesondere ältere Menschen betrifft. Ein Drittel der Suizide in Österreich wird von Menschen mit mehr als 65 Jahren verübt.