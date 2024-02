Weitere Ansteckungen: Mittlerweile 13 Masernfälle in Tirol bestätigt

Innsbruck – In Tirol haben sich sechs weitere Personen mit dem Masern-Virus infiziert. Wie das Land am Dienstag mitteilte, liegen nun insgesamt 13 labortechnisch bestätigte Masernfälle vor. Bei den Infizierten handelt sich um vier Erwachsene und neun Kinder.

„Nachdem diese bislang im Bezirk Kufstein bzw. ein Fall im Bezirk Schwaz zu verzeichnen waren, liegen mit den aktuell vorliegenden Ergebnissen auch in den Bezirken Kitzbühel und Innsbruck-Land vereinzelt Erkrankungsfälle vor“, heißt es in der Aussendung.

Masern werden durch beim Sprechen, Husten oder Niesen ausgestoßene feinste Tröpfchen übertragen. In der Regel treten bei nicht immunen Personen circa zehn bis 14 Tage nach Kontakt mit einer Erkrankten bzw. einem Erkrankten die ersten Symptome auf.

Erst am Montag war auf zwei Örtlichkeiten in Wörgl und Kufsten hingewiesen worden, in denen sich infizierte Personen aufhielten (>> mehr dazu hier). Unwissend über die Erkrankung, seien die möglicherweise Infizierten auch im öffentlichen Raum unterwegs gewesen.