Nach Fasnacht in Imst gestohlenes „Gschell“ wieder aufgetaucht

Imst – Böse Überraschung für einen Teilnehmer der Wilden Fasnacht in Imst: Der „Scheller“ hielt sich am Sonntagabend nach dem Umzug am Imster Stadtplatz in einem Faschingswagen auf. Dort deponierte er auch seine „Gschell“ genannte Ausrüstung, die aus einem Ledergurt und acht daran befestigten, großen Glocken besteht.