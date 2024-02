Vorgezogene Präsidentenwahl im autoritären Aserbaidschan

Überschattet von Repressionen hat im autoritär regierten, öl- und gasreichen Aserbaidschan am Mittwoch eine vorgezogene Präsidentenwahl begonnen. Da die Abstimmung nicht als fair bezeichnet werden kann, gilt als sicher, dass der 62 Jahre alte Machthaber Ilham Aliyev, der das Amt in dem Land im Südkaukasus im Jahr 2003 von seinem Vater übernahm, sich erneut zum Sieger erklären lassen wird. Aliyevs sechs Gegenkandidaten sind Beobachtern zufolge keine echten Rivalen.

Die beiden größten Oppositionsparteien boykottieren zudem die Abstimmung. Menschenrechtler kritisieren zudem eine kürzliche Verhaftungswelle in dem Land am Kaspischen Meer, das insbesondere seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine für die EU zu einem wichtigen Gas- und Öllieferanten geworden ist. Aserbaidschan ist heuer auch Gastgeber der Weltklimakonferenz COP29.

Die mehr als 6.500 Wahllokale in Aserbaidschan haben um 8.00 Uhr (5.00 Uhr MEZ) geöffnet und sollen um 19.00 Uhr (16.00 Uhr MEZ) schließen. Aufgerufen zum Urnengang sind mehr als sechs Millionen Menschen - darunter Bewohner der Konfliktregion Berg-Karabach, die Aserbaidschan in zwei Wellen 2020 und 2023 nach rund 30 Jahren zurückeroberte. Fast die gesamte Bevölkerung, 120.000 ethnische Armenier wurden nach Armenien vertrieben. Auch Aliyev selbst gab seine Stimme Medien zufolge in einem Wahllokal in Berg-Karabachs Hauptstadt Stepanakert ab, die auf Aserbaidschanisch nun Khankendi heißt.