Wohnbau in Tirol droht drastisch einzubrechen, die Preise ziehen an

Zahlen der Baudatenbank Exploreal zeigen: Heuer und 2025 knickt der Wohnungs-Neubau massiv ein. „Es droht Verknappung“, warnt ein Experte.

Innsbruck – Immobilienexperten schlagen Alarm. Der Wohnbau in Tirol wird im laufenden und im nächsten Jahr einbrechen, warnt Alexander Bosak, Mitbegründer der Baudatenbank Exploreal. In dieser Datenbank sind praktisch alle Neubauprojekte (Eigentum und Miete) mit mindestens fünf Wohneinheiten erfasst. Diese Daten zeigen: Mit dem Wohnungsbau geht es in Tirol steil nach unten. Wurden 2022 noch rund 3800 neue Wohnungen fertiggestellt, waren es im Vorjahr etwa 3200, schildert Bosak. Heuer sinken die Fertigstellungen demnach auf 2600 Wohnungen, nächstes Jahr geht es mit etwa 2500 fertig gestellten Wohnungen noch einmal weiter nach unten. So gering war die Neubauleistung seit mindestens zehn Jahren nicht mehr.

In den nächsten beiden Jahren kommen zwar in etwa so viele neue Haushalte dazu, wie Wohnungen entstehen. Damit würden sich neue Wohnungen und neue Haushalte die Waage halten, aber nur am Papier. „Die Neubauzahlen zeigen, dass es ab 2026 zu einer extremen Verknappung der Wohnungen kommt“, sagt Bosak: „Da wird die Luft schon sehr dünn. Wenn man Angebot und Nachfrage zusammenzählt, müsste dies wieder zu steigenden Preisen führen.“

Diesbezüglich ist Tirol leidgeprüft, seit 15 Jahren sind praktisch jedes Jahr die Immobilienpreise explodiert. Mittlerweile zahlen Eigennutzer in Tirol laut Exploreal für ihre neue Wohnung einen Quadratmeterpreis von durchschnittlich 7500 Euro – wobei dieser Durchschnittswert mit Vorsicht zu genießen ist, denn die Preise schwanken je nach Region sehr stark. Doch alleine von 2022 auf 2023 stiegen die Wohnungspreise laut Exploreal um 10 %.