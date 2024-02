Probeführerschein weg: 19-jähriger bretterte über Inntalautobahn

Innsbruck – Am Dienstagnachmittag um 16.52 Uhr konnte die Polizei auf der A12 einen jungen Raser aus dem Verkehr ziehen. Der 19-Jährige soll in Richtung Unterland und statt der erlaubten 60 km/h mit fast doppelt so hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Bei der Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Mann einen Probeführerschein besaß. Dieser wurde ihm noch an Ort und Stelle abgenommen. (TT.com)