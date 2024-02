Frauen rücken in die Chefetagen auf – wenn auch langsam

Wien – Es sind nach wie vor meist Männer, die es an die Spitze börsennotierter Unternehmen schaffen. Allerdings gelingt es immer mehr Frauen, ihre Führungsqualität unter Beweis zu stellen und in den Vorstand berufen zu werden, geht aus dem aktuellen Mixed Leadership Barometer der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY hervor. Von 202 Vorstandsmitgliedern sind 25 Frauen – damit stieg ihr Anteil innerhalb eines Jahres von 8,6 Prozent auf 12,4 Prozent – dem bisher höchsten Wert.

Die meisten Frauen in den Chefetagen gibt es derzeit in der Immobilienbranche, wo ihr Anteil bei 21 Prozent liegt. In der Finanzbranche beträgt der Frauenanteil 14 Prozent. Aber auch in der Konsumgüterbranche und bei den Energieversorgern sind Frauen mit jeweils 13 Prozent leicht überdurchschnittlich repräsentiert.