Auto in Navis prallte gegen Mauer: Beifahrerin und Enkel mit Verletzungen im Spital

Navis – Eine 65-jährige Tirolerin sowie ihr 10-jähriger Enkel mussten nach einem Autounfall am Dienstag in Navis von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht werden. Laut Bericht der Polizei waren sie beide Beifahrer im Auto eines 65-jährigen Tirolers, dem Ehemann der Verletzten, als dieser aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Auto kollidierte auf der Naviser Landesstraße frontal in eine Mauer neben dem Gehsteig.