Geheimnisvoller Countdown befeuert Gerüchte über AC/DC-Tournee

London – Ein geheimnisvoller Countdown auf der offiziellen Website von AC/DC hat die Spekulationen über eine Tournee der legendären Rockband ("Highway To Hell") angeheizt. Bereits am Dienstag hatten AC/DC auf X (ehemals Twitter) einen kurzen Clip veröffentlicht, in dem der Blitz aus dem Bandlogo und der Text "Are You Ready" erscheinen, während der Refrain aus dem gleichnamigen AC/DC-Song läuft. Tags darauf erschien ein zweiter Clip, in dem die Zahl 5 zu sehen ist.