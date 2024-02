Gesundheit kostet Österreich fast 50 Milliarden Euro

„Der Anteil der Gesundheitsausgaben an der Wirtschaftsleistung ist von 12,2 Prozent im Jahr 2021 auf 11,2 Prozent im Jahr 2022 zurückgegangen, weil das nominelle Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch kräftiger gestiegen ist als die Gesundheitsausgaben. Vor der Corona-Pandemie lag der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP im Jahr 2019 übrigens bei 10,5 Prozent“, erklärt Thomas.

Grund für diese Entwicklung sind laut Statistik Austria die rückläufigen Mehrausgaben aufgrund des Coronavirus, die vor allem öffentlich finanziert wurden – so wurden etwa 1,1 Mrd. Euro weniger für die Beschaffung, Durchführung und Bereitstellung von Coronatests sowie für das Contact-Tracing benötigt. Die öffentlichen pandemiebedingten Gesundheitsausgaben sanken im Vergleich zu 2021 um 2,1 Mrd. auf 2,9 Mrd. Euro. Überdurchschnittlich stark angestiegen sind hingegen die öffentlichen Ausgaben für Behandlungen im niedergelassenen Bereich, in der stationären Rehabilitation oder für Medikamente.

14,7 Mrd. Euro an öffentlichen Mitteln (Bund, Länder, Gemeinden und SV-Träger) gingen im vergangenen Jahr an Fondskrankenanstalten inklusive Spitalsambulanzen, für jene in Tirol wurden 1,124 Milliarden Euro ausgegeben – das ist ein Plus von 6,6 Prozent gegenüber 2021. Nur in Oberösterreich sind die Ausgaben dafür stärker gestiegen.