Auch Tirols Privatkliniken haben unter dem Mangel an Pflegekräften zu leiden. „Wir rekrutieren jetzt gerade Pflegekräfte aus Kolumbien“, erzählt die neue Pflegedirektorin am Senatorium Kettenbrücke in Innsbruck, Petra Potocnik. Sie war zu Gast bei „Tirol Live“ mit Anita Heubacher.