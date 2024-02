Belvedere lädt Paare am Valentinstag zum Küssen vor Klimt

Mit einem professionellen Fotoshooting vor Gustav Klimts "Kuss" lockt das Obere Belvedere am Valentinstag: So sind Paare am 14. Februar von 18.30 bis 24 Uhr eingeladen, sich vor dem berühmten Gemälde zu küssen. Die fotografische Dokumentation kann anschließend mit nach Hause genommen werden. "Come for a Kiss" findet nach dem Erfolg im Vorjahr bereits zum zweiten Mal statt.