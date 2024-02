Kufstein bietet Zufluchtsort bei Hitze

Kufstein – „Summer in the City“ – noch dauert es einige Monate, bis der Text des Top-Hits der US-amerikanischen Popband The Lovin’ Spoonful und später von Joe Cocker auf Kufstein zutrifft. Sommer verbindet man gemeinhin mit lauen Nächten in Gastgärten und Nachmittagen am Badesee, aber auf der anderen Seite gibt es auch drückende Hitze. Und diese Hitzetage mit über 30 Grad werden immer mehr. 2023 gab es in Tirol bereits 35 – um einschätzen zu können, was da auf Tirol zukommt: Von 1961 bis 1991 gab es im Schnitt 9 dieser Tage, von 1991 bis 2020 waren es 21 (Quelle GeoSphere Austria). Hitze bedeutet nicht für jeden Menschen Sommerspaß. Gerade für Personen mit gesundheitlichen Problemen ist sie sogar lebensgefährlich.