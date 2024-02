Stürzte 28 Meter in die Tiefe: 49-Jähriger bei tragischem Skiunfall in Ischgl gestorben

Ischgl – Am Mittwoch ereignete sich im Skigebiet Silvretta Arena in Ischgl ein tödlicher Skiunfall. Ein 49-jähriger Pole fuhr die schwarze Piste hinab, als er am Ende des Steilhanges über den Pistenrand geriet und 28 Meter tief abstürzte. Er blieb unterhalb des Pistenrandes liegen. Ein 53-jähriger Brite nahm den Sturz wahr und setzte die Rettungskette in Gang, der 49-Jährige konnte aber nicht gerettet werden und verstarb noch im Skigebiet.