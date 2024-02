Sölden: Skispaß für die ganze Familie

3 Dreitausender-Skiberge, 2 Gletscherskigebiete, 31 moderne Liftanlagen und satte 144 Pistenkilometer aller Schwierigkeitsgrade – das Skigebiet Sölden steht für maximale Abwechslung. Und das für alle Generationen.

Alles, was einen gelungenen Skitag ausmacht, bietet Sölden auf höchstem Niveau. Angefangen von den komfortablen Zubringerbahnen auf den Gaislachkogl und das Giggijoch, welche die Wintersportler:innen ohne Wartezeiten vom Ortszentrum auf die sonnigen Pisten verteilen. Die Abfahrten reichen vom Talboden bis auf den Rettenbach- und Tiefenbachferner mit dem höchsten Punkt auf 3.340 m. Dank Höhenlage, modernster Beschneiung und täglicher Präparierung präsentieren sie sich in bester Verfassung, und das bis weit ins Frühjahr. Ein Genuss für Carvingfreaks und alle, die es noch werden wollen!

Sölden hat die richtige Challenge für jedes Alter und Können. © Ötztal Tourismus/Rudi Whylidal

Highlights für Klein bis Profi

Einsteiger:innen und Genussskifahrer:innen fühlen sich im Anfängergebiet Innerwald, auf den breiten Pisten am Giggijoch und den einladenden „Skiautobahnen“ am Gletscher bestens aufgehoben. Stichwort: Fullspeed Carving! Fast die Hälfte aller Pistenkilometer in Sölden fallen in die blaue (einfache) Kategorie. Aber auch Könner werden gefordert. Unter erfahrenen Skifans gelten die anspruchsvollen Abfahrten vom Gaislachkogl und der Weltcup-Steilhang am Rettenbachferner als Challenge mit hohem Spaß-Faktor.

BIG3-Plattformen offenbaren ein prächtiges alpines Panorama. © Ötztal Tourismus/Aria Sadr-Salek

Ein Höhepunkt für Ausdauernde ist die 50 km lange BIG 3 Rallye, die alle drei Aussichtsplattformen auf den Dreitausendern verbindet und brennende Oberschenkel mit grandiosen Panoramablicken aufwiegt. Auch die 15 km lange Talabfahrt von der Schwarzen Schneide hat es in sich (Höhenunterschied: 1.970 m!). Einen lässigen Treffpunkt für Jugendliche und Junggebliebene bildet der Snowpark am Giggijoch. Auf zahlreichen Elementen und Jibs können Freestylefans an ihren Tricks feilen.

Sölden Winterchallenge

Wer seine Ski-Skills ganz offiziell unter Beweis stellen möchte, wird die Sölden Challenge lieben. Dieser Action-Bewerb umfasst 19 Disziplinen im gesamten Skigebiet und läuft die ganze Wintersaison lang. Gefragt sind Ausdauer, Entdeckergeist und das Posieren an bestimmten Fotopoints. Für jede erfolgreich absolvierte Aufgabe gibt’s einen Badge, ab einer gewissen Anzahl winken Sofortgewinne bzw. die Teilnahme an der Verlosung genialer Preise (Skipässe, Urlaubsaufenthalte).

Die Bewerbe um Überblick Photopoints: Über das gesamte Skigebiet gilt es 6 Photopoints anzusteuern, um sich einen Schnappschuss abzuholen. Say cheese! Explore: Bei den 7 Explore-Bewerben werden neben genialen Eindrücken vor allem jede Menge Höhenmeter gesammelt. Auf dem Weg zu den einzelnen Badges erkunden die Teilnehmer:innen das gesamte Skigebiet. Bereit für die BIG3-Rallye und die Longest Runs vom Gletscher, Gaislachkogl und Rosskirpl? Racing: Rein in die Abfahrtshocke, ab durch den Stangenwald – beim Bewältigen der zwei Rennstrecken (Speed und Riesenslalom) heißt es die Skistars aus dem TV nachahmen. Fun: NEU im Winter 2023/24 gehören die Funslope sowie die Funcrossstrecke zur Sölden Winterchallenge. Specials: Auch für die Teilnahme am Abendprogramm Wednesday Night Fever (Eintritt nach 17.30 Uhr) und für mindestens 15 Skitage in Sölden gibt es je einen Badge zur Belohnung. Perfekt für alle, die nie genug vom Winterspaß bekommen!

Stärkung with a view: Auf den Sonnenterrassen der Restaurants am Giggijoch lässt sich frische Energie tanken. © Ötztal Tourismus/Jochen Müller

Zeit zum Einkehren

Nach so viel Action winkt Söldens Berggastronomie mit ihrer grandiosen Kombination aus Kulinarik und Ambiente. Ein Top-Spot für den Einkehrschwung liegt am Giggijoch auf 2.285 m Seehöhe. Dort verwöhnen das À-la-Carte-Restaurant Wirtshaus am Giggijoch und zwei Selfservice-Restaurants mit allem, was das kulinarische Herz begehrt. Besonders Familien und alle, die möglichst wenig Pistenzeit versäumen wollen, kommen in den SB-Restaurants auf zwei Ebenen voll auf ihre Kosten. Nach schrittweisem Umbau erstrahlen nunmehr beide Etagen im gemütlichen „Modern Alpine Style“. Dieser verbindet sämtliche Vorteile von SB mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Der entspannten Pistenpause bei beliebten Klassikern wie Schnitzel, Pasta, Currywurst, frischen Salaten, Kaiserschmarren & Co. steht also nichts mehr im Wege. Abschnallen, genießen und gestärkt wieder durchstarten!

Facts zum Skigebiet Sölden • Höhenlage von 1.350 bis auf 3.340 m • 31 moderne Liftanlagen • 144 Pistenkilometer • 2 der leistungsstärksten Zubringerbahnen weltweit • Verbindung Winter- mit Gletscherskigebiet • Rd. 400 m² Pistenfläche/Skifahrer:in • BIG3 – 3 Dreitausender im Skigebiet • CE Q Gourmetrestaurant (2 Hauben) • 007 ELEMENTS James Bond Erlebniswelt • 33 Skihütten im Skigebiet • Sölden Winterchallenge mit 19 Bewerben