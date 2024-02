Drei Monate alter Säugling in Wien an Schütteltrauma gestorben

Wien – Ein drei Monate alter Säugling ist am Dienstag in Wien an einem Schütteltrauma gestorben. Laut Polizeisprecherin Julia Schick ist die 26-jährige Mutter mit ihrem Sohn am vergangenen Samstag in ein großes Krankenhaus gekommen, wo die Ärzte unverzüglich mit den Behandlungen begannen. Weil das Baby offenbar geschüttelt worden war und letztlich tödliche Gehirnverletzungen aufwies, verständigten sie die Polizei.