Action am Erlebnisberg Gaislachkogl

Der Gaislachkogl ist das perfekte Ausflugsziel für einen Winterabenteuertag in Sölden. Ob Aussichtsplattform, Gourmet-Restaurants oder eine ganze Welt im Zeichen von James Bond – die Erlebnisvielfalt am 3.048 m hohen Berg der Superlative sucht alpenweit ihresgleichen.

So mächtig der Gaislachkogl im Westen von Sölden aufragt, so einfach sind die 1.700 Höhenmeter vom Ortszentrum bis zum Gipfel zu bewältigen. Der modernen Gaislachkoglbahn sei dank gelangen Wintersportler:innen, Gourmets und Bond-Fans in wenigen Minuten in hochalpines Gefilde. Auf Augenhöhe mit unzähligen Gipfeln der Ötztaler Alpen, erleben sie am Gaislachkogl das faszinierende Zusammenspiel von Menschenwerk und Natur. Auf der einen Seite herausragende alpine Architektur, haubengekrönte Gastfreundschaft und Schauplatz filmischer Abenteuer, auf der anderen Seite die unbändige Kraft der Elemente. Intensive Eindrücke garantiert!

Bond drehte hier: Originalrequisiten im 007 Elements. © Jana Rogers

Ausflugsziel 007 ELEMENTS

Ein guter Grund, den Gaislachkogl zu beehren, ist die einzigartige James-Bond-Erlebniswelt 007 ELEMENTS. Neben eingefleischten Bond-Fans können hier auch alle Neugierigen tiefer in das filmische Universum des Geheimagenten eintauchen. Auf größtenteils unterirdischen Ausstellungsflächen entfaltet sich ein Gesamtkunstwerk aus Videoinstallationen, Sound, interaktiven Stationen und Original-Gadgets aus sechs Jahrzehnten Bond-Filmgeschichte. Während Fans aus aller Welt keine noch so weite Anreise scheuen, um die Ausstellung zu bestaunen, hat man sie als Tiroler:in quasi vor der Haustür. Perfekt, um wiederholt vorbeischauen und keine Neuerungen zu verpassen. So wurde etwa die gesamte Ausstellung jüngst aktualisiert und mit Videosequenzen und Infos zum Bond-Film No Time to Die ergänzt.

Tipp: Einfach das gewünschte Zeitfenster für den Eintritt vorab online reservieren, um den Besuch ohne Wartezeiten zu genießen. Die Aufenthaltsdauer in der Ausstellung ist nicht begrenzt. Alle Infos und Tickets gibt’s auf www.007elements.com

007 Elements Highlights • 1.300 m² Ausstellungsfläche • Erlebniswelt mit 9 Kammern im Inneren des Berges • Original Flugzeug-Wrack aus Spectre • 360º Filminstallationen aus Londons Pinewood Studios • The Plaza: Spektakuläre Freiluftterrasse auf 3.050 m Seehöhe

2 Hauben am Gipfel

Nach dem Rendezvous mit Mr. Bond geht’s nebenan gleich stilvoll weiter. Das exklusive Gourmet-Restaurant ice Q findet sein Zuhause in einem selten spektakulären gläsernen Baukörper. Entworfen von Architekt Johann Obermoser, dem Gestalter kühner Bauten in Söldens Skiwelt, hat es einst die Location-Scouts für Spectre dermaßen begeistert, dass Monate später Daniel Craig, Léa Seydoux und Co. am Gaislachkogl vor die Kamera traten. Heute zieht es neben Filmfans vor allem Foodies aus nah und fern in das exquisite Restaurant (2 Hauben/13 Punkte von Gault & Millau 2024). Dank seiner genialen Architektur verspricht das ice Q an klaren Tagen faszinierenden Aus- und Weitblick bis in die Dolomiten im Süden oder zur nördlich gelegenen Zugspitze. Dazu munden edle Weine wie die geschmacklich überragende Rarität PINO 3000, eine Gemeinschaftskomposition der Top-Weingüter Paul Achs, St. Pauls und Dr. Heger. Der Dreiländerwein gelangt direkt am Gipfel des Gaislachkogls in edlen Barriquefässern zur Genussreife und harmoniert perfekt mit den Kreationen aus der Küche.

Aussichtsreicher Genuss auf 3.048 m Seehöhe: die kulinarischen Erlebniswelten im ice Q. © Rudi Wyhlidal

Erlebnisberg Gaislachkogl • Auffahrt mit der Gaislachkoglbahn I und II • Gourmetrestaurant ice Q mit Aussichtsplattform auf 3.048 m • 007 ELEMENTS: interaktive James-Bond-Erlebniswelt • Restaurant „FALCON“ an der Mittelstation • 7,3 km lange Rodelbahn mit Start an der Mittelstation • Skigebiet Sölden: 144 Pistenkilometer, 31 Liftanlagen, Skifahren bis auf 3.040 m

Modernes Skirestaurant FALCON

Ausgezeichnet essen und trinken können Wintersportler:innen und Genießer:innen auch eine Etage tiefer. Das FALCON an der Mittelstation der Gaislachkoglbahn setzt dort seit Winter 2021/22 neue Maßstäbe als Skirestaurant. Anregende Transparenz und große Sonnenterrassen prägen das Ambiente. Beim Einkehrschwung biegt man hier entweder in das À-la-

Carte-Restaurant im Obergeschoss ab oder lässt sich im Marktrestaurant mit Showküche im Ergeschoss verwöhnen. Hier zaubert der Chef de Cuisine mit seinem Team Gaumenfreuden nach neuesten Foodtrends. Überall inklusive: der grandiose Blick auf die Ötztaler Berge und komfortables Ski-in, Ski-out für eine Pistenpause der Extraklasse.

Rodelspaß für Groß und Klein auf mehr als 7,3 km. © Rudi Wyhlidal

XL-Rodelspaß für Familien

Auch Rodelfans kommen in Sölden voll auf ihre Kosten. Ihr Highlight: die beschneibare und täglich frisch präparierte Rodelbahn von der Mittelstation der Gaislachkoglbahn hinunter nach Sölden. Mit 7,3 km eine der längsten Rodelbahnen Österreichs und dank leichter Streckenführung auch für Familien und weniger Geübte eine sichere Gaudi. Besonderen Spaß verspricht das Nachtrodeln sowie Nachtskifahren im Rahmen des Wednesday Night Fevers jeden Mittwoch von Ende Dezember bis Ende März.