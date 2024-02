Mit Stück vom Eiffelturm: Pariser Olympia-Medaillen vorgestellt

Paris – Den Athletinnen und Athleten winkt bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris in diesem Sommer ein besonderer Preis: Alle Medaillen enthalten ein kleines Stück des berühmten Eiffelturms. Das Organisationsteam sprach bei der Vorstellung der Abzeichen am Donnerstag von einem "Treffen des begehrtesten Objekts der Spiele mit dem Wahrzeichen Frankreichs und Paris'". Designt wurden die Medaillen vom französischen Edeljuwelier Chaumet.