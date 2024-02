Weitere Ansteckungen bestätigt: Zahl der Masernfälle in Tirol steigt auf 23

Wörgl – Im Tiroler Unterland sind derzeit 23 Personen mit dem Masern-Virus infiziert. Am Dienstag waren es noch 13 Erkrankte. Das gab das Land in einer Aussendung am Donnerstag bekannt. Zudem hat sich nach aktuellem Kenntnisstand eine an Masern erkrankte Person, unwissend über ihre Erkrankung, während dem ansteckungsfähigen Zeitraum am vergangenem Samstag und Sonntag, dem 3. und 4. Februar, bei einem Kinder-Hallenfußballturnier in der Sporthalle Wörgl aufgehalten.