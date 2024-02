Nations League Auslosung: ÖFB-Team bekommt es mit Haalands Norwegens zu tun

Paris – Das österreichische Fußball-Nationalteam bekommt es in der Gruppenphase der Nations League im Herbst unter anderem mit Stürmerstar Erling Haaland und Norwegen zu tun. Die weiteren Gruppengegner in Pool 3 der zweithöchsten Liga B sind Slowenien und Kasachstan. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Paris. Den genauen Spielplan gibt die UEFA am Freitag bekannt.