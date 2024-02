23- und 82-Jähriger kollidierten bei Kreuzung in Innsbruck

Innsbruck – Donnerstagnachmittag um 16.35 Uhr war ein 23-jähriger österreichischer Autofahrer in Innsbruck von der Freiburgerbrücke kommend in Richtung Nord-Westen unterwegs. Der Mann wollte dann an der Kreuzung Bachlechnerstraße/Mitterweg nach links auf den Mitterweg abbiegen. Laut seinen Angaben fuhr er bei grünem Ampellicht in die Kreuzung ein.