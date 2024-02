Zahlreiche Autos in Telfs und Imst beschädigt: Jugendliches Täterduo wurde ausfindig gemacht

Telfs, Imst – In der Zeit zwischen August und September 2023 wurden bei der Polizeiinspektion Telfs insgesamt sechs Sachbeschädigungen an Fahrzeugen angezeigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei an allen Fahrzeugen die Herstellerembleme mit einem spitzen Werkzeug entfernt.

Die Fahrzeuge seien laut dessen Angaben an drei verschiedenen Standorten abgestellt gewesen. Vier Fahrzeuge waren am Parkplatz des Bahnhofes Imst-Pitztal abgestellt, fünf bis zehn Fahrzeuge im Bereich Telfs, Niedere-Munde-Straße sowie zwei bis drei Pkw im Bereich der Parkgarage des Bahnhofes Telfs-Pfaffenhofen. Insgesamt konnten lediglich acht Beschädigungen, zwei in Imst und sechs in Telfs, Anzeigen zugeordnet werden.