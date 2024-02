Geiselnahme in Zug in der Schweiz - Täter erschossen

In der Schweiz im Kanton Waadt ist es in einem Regionalzug zwischen Yverdon und Sainte-Croix am Donnerstagabend zu einer vierstündigen Geiselnahme gekommen. Der 32-jährige Geiselnehmer wurde bei einem Polizeiangriff getötet. Alle 15 Geiseln waren laut Polizei wohlauf.