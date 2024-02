Nach Kollision in Auto eingeklemmt: 46-Jähriger bei Unfall in Innsbruck verletzt

Bei einem Unfall in Innsbruck wurde am Freitagvormittag ein 46-Jähriger in seinem Auto eingeklemmt und verletzt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrzeug befreien.

Innsbruck – Zu einer Kollision mit einem Verletzten kam es am Freitag gegen 10.50 Uhr in der Valiergasse in Innsbruck. Dort fuhr ein 71-jähriger Österreicher mit seinem Auto in Richtung Osten, hielt an der Kreuzung zum Griesauweg an und wollte dann in die Kreuzung einfahren.