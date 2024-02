Belohnung fürs Zeugnis: Das erste Eis der Saison zum Start der Semesterferien

Innsbruck – Was ist die Belohnung Nummer eins mit dem Zeugnis in der Hand? Eis essen gehen! Was für ein Glück, dass die ersten Eisdielen heuer früher als sonst aufsperren. Die beiden Volksschüler Jana und Carlos – sie besuchen eine dritte Klasse in Innsbruck – freuen sich jedenfalls auf das erste Eis in dieser Saison.