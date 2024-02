Cannabis und verbotene Waffen: Drei Männer in Ried im Zillertal festgenommen

Ried im Zillertal – Am Mittwoch gegen 15 Uhr erhielt die Polizei Ried im Zillertal Hinweise darauf, dass zwei verdächtige Personen im Bereich Riederberg Häuser ausspioniert hätten. Sie seien anschließend mit ihrem Wagen talauswärts gefahren. Eine Streife konnte das Fahrzeug in weiterer Folge in der Dorfstraße in Ried i.Z. finden und anhalten.