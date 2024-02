Russland griff ostukrainische Stadt Charkiw aus der Luft an

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht auf Samstag die Stadt Charkiw im Osten der Ukraine mit iranischen Shahed-Drohnen angegriffen. Dabei sei auch zivile Infrastruktur getroffen worden, schrieb der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, auf seinem Telegram-Kanal. An einer Tankstelle sei Benzin entflammt, 14 Privathäuser hätten gebrannt, schrieb Terechow weiter. Demnach breitete sich das Feuer auf einer Fläche von 3.700 Quadratmetern aus.

50 Einwohner der Stadt, darunter auch Kinder, seien evakuiert worden. Der Katastrophenschutz bekämpfe den Brand und setze seine Suche nach möglichen Opfern fort, so Terechow. Medien berichteten von Explosionen in der zweitgrößten Stadt des Landes. Gouverneur Oleh Synehubow schrieb im Kurznachrichtendienst Telegram, der Stadtteil Nemyschlianskyj sei getroffen worden. Zudem habe es einen Einschlag in einem Café in Welykjy Burluk östlich von Charkiw gegeben.