Vor allem Fahrräder betroffen: Sporthandel sitzt auf vollen Lagern

Wien – Während andere Branchen mit Lieferkettenproblemen kämpfen, schlägt sich der Sporthandel mit zu vollen Lagern herum. Das betreffe nicht nur den Handel, sondern auch die Lieferanten, meint Sport-2000-Chef Holger Schwarting. Insbesondere bei Fahrrädern sei zu viel Ware vorhanden und infolgedessen werde es zu Rabatten kommen, prognostiziert Schwarting. Solche Vergünstigungen würden aber eher ältere Modelle betreffen, damit Händler neue Ware einkaufen können. Stabilisieren werde sich die Situation der übervollen Lager erst nächstes Jahr, 2024 sei noch „herausfordernd“, so der Vorstand von Sport 2000 Österreich.

Seit Jänner ist der österreichische Ableger von Sport 2000 Teil der ANWR Group. Nach der Insolvenz der Sport-2000-Genossenschaft Zentrasport wurde die Übernahme der Sportfachhändler-Gemeinschaft beschlossen. Ziel sei, ab Mai oder Juni in einer neuen Firma zu starten. Diese soll dann jedoch nicht wie bisher eine Genossenschaft sein, sondern eine GmbH, die der ANWR Group gehört. Die Zentrale bleibe in Ohlsdorf in Oberösterreich und man bleibe Lizenzpartner der Sport 2000 International.