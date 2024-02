Festgeklebt am Fernpass: Klimaprotest sorgte für Verkehrschaos

Zwischen Biberwier und Nassereith war ein Fortkommen zeitweise nicht mehr möglich, es bildete sich kilometerlanger Stau. Auch auf anderen Straßen in Tirol kam es zu Verzögerungen.

Innsbruck – AktivistInnen der Letzten Generation protestierten am Samstagvormittag auf der Fernpassstraße (B179) neben dem Fernsteinsee. Vier von den sechs Personen klebten sich gegen 10 Uhr auf der Fahrbahn fest und brachten damit den gesamten Verkehr zwischen Biberwier und Nassereith zum Erliegen. Ein Weiterkommen war zeitweise nicht möglich, lange Wartezeiten waren die Folge.

Die Polizei bat ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Durch den Ausweichverkehr kam es im Ortsgebiet von Nassereith zu einem Verkehrschaos und völligem Verkehrsstillstand.

Gegen 10.40 Uhr war die Fernpassstraße wieder frei befahrbar. Die vier festgeklebten Personen lösten sich mit selbst mitgebrachten Lösungsmitteln von der Straße. „Die AktivistInnen verhielten sich gegenüber der eingeschrittenen Polizeibeamten und deren Anweisungen sehr kooperativ. Anzeigen werden an die Bezirksverwaltungsbehörde erstattet werden“, teilte die Polizei mit.

„Festgeklebt am Fernpass – Wir fordern bessere Öffis, wie vom Klimarat empfohlen“, hieß es in einer Aussendung. „Wir wollen niemanden auf dem Weg in die wohlverdiente Erholung stören, aber wir müssen. Die Klimakatastrophe eskaliert und anstatt Gegenmaßnahmen zu ergreifen, feiert unser Kanzler auf Bällen die Nächte durch!“, wurde Pressesprecherin Marina Hagen-Canaval zitiert. Manche deutsche Touristen hätten sich gegenüber den Aktivisten sehr aggressiv verhalten, teilte Hagen-Canaval gegenüber der APA mit.

Verzögerungen in ganz Tirol

Der Urlauberschichtwechsel führte nicht nur am Fernpass, sondern in ganz Tirol zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. Verzögerungen gab es auch an den Grenzstellen Scharnitz (B177) und am Achenpass (B181) sowie im Ötz- und Zillertal.

Nach Angaben des ÖAMTC standen deutsche Urlauber am späten Vormittag bei der Einreise vor dem Grenztunnel Füssen etwa drei Kilometer weit zurück.

© Helmut Mittermayr

Lokalaugenschein in Reutte

Wenig Verkehr hingegen gab es auf den diversen Ausweichstrecken. Abfahrtsverbote samt Security zeigen ihre Wirkung. Die Dosierampel auf der Umfahrung Reutte bei „Reutte Süd“ bewirkt zudem, dass in weiterer Folge Richtung Süden, also Richtung Fernpass und Inntal, noch halbwegs gefahren werden kann.

Richtung Norden entfaltet die Dosierampel, deren Farbanzeige im Dreisekunden-Rhythmus dauernd umspringt, auch ihre volle Wirkung. Schon im 50 Kilometer entfernten Kempten beginnt auf der deutschen Autobahn A7 der Rückstau aus Tirol, erregte sich ein deutscher Pkw-Lenker in Pflach, der nach seinem Abfahrtsversuch bei „Reutte Nord“ auf die Fernpassstraße zurückgewiesen wurde.

© Helmut Mittermayr

Die Security-Mitarbeiter sind freundlich – und bestimmt. Sahin Yildiray hat von sieben Uhr Früh bis 11.40 Uhr schon 2600 „Fluchtversuche“ unterbunden und die LenkerInnen auf die Fernpasstrecke zurückgewiesen. Trotzdem zeigt er auch menschlichen Seiten. Ein Wagen voller Kinder, die allesamt aufs Klo müssen, winkt er durch. Auch eine Lenkerin mit belgischem Kennzeichen, die dringend eine Stromtankstelle im Raum Reutte sucht.