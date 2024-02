14-Jähriger auf E-Scooter in Wörgl von Auto erfasst und verletzt: Lenkerin beging Fahrerflucht

Wörgl – Ein Jugendlicher auf einem E-Scooter ist am Freitagnachmittag in Wörgl von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die Lenkerin beging Fahrerflucht.

Wie die Polizei berichtet, war der 14-Jährige gegen 15 Uhr auf dem Gehsteig neben der Tirolerstraße stadteinwärts unterwegs. Die Autofahrerin fuhr in dieselbe Richtung. Beim Abbiegen in die Vogelweiderstraße dürfte die Frau den Teenager übersehen haben. Er wurde seitlich vom Fahrzeug erfasst und stürzte. Die Lenkerin blickte wohl kurz auf, fuhr dann aber in Richtung Vogelweiderstraße weiter.