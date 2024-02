"Die Schneegesellschaft" Bester Film bei Spaniens Goya-Preis

Bei der diesjährigen Goya-Verleihung ist der Abenteuer-Thriller "Die Schneegesellschaft" des spanischen Regisseurs Juan Antonio Bayona in den Kategorien "Bester Film" und "Beste Regie" ausgezeichnet worden. Der große Gewinner des am Samstag in der Stadt Valladolid verliehen spanischen Filmpreises handelt vom Flugzeugabsturz einer Rugby-Mannschaft im Jahr 1972 in den Anden und basiert auf wahren Begebenheiten.