König Charles: „Das ist der größte Trost und die größte Ermutigung“

London – Der britische König Charles III. hat sich erstmals nach seiner Krebsdiagnose direkt an die Öffentlichkeit gewandt und sich für die Unterstützung in den vergangenen Tagen bedankt. "Ich möchte mich von ganzem Herzen für die vielen Nachrichten der Unterstützung und für die guten Wünsche bedanken, die ich in den letzten Tagen erhalten habe", sagte Charles laut einer Mitteilung, die am späten Samstagabend vom Buckingham-Palast veröffentlicht wurde.