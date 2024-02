Alkoholisiert in den Radlader gestiegen: 4000 Euro Strafe für Tiroler

Wohl ein Glück für den Angeklagten, der nun am Landesgericht Besserung gelobte: „Herr Rat! Im nüchternen Zustand, tät mir sowas doch gar nie einfallen. Ich bin dabei mein Leben zu ändern!“ Aufgrund der Vorstrafen ergingen für – versuchten – unbefugten Gebrauch von Fahrzeugen 4000 Euro zur Gänze unbedingt. „Des is vü!“, so der Verurteilte. „Ja ein Brockn Geld für so einen Blödsinn!“, so der Richter.