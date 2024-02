Mehr als 1000 Faschingsfans sorgten für ein buntes Kindereisfest in der Olympiaworld

Innsbruck – Kunterbunte Kostüme – oft mit viel Lieb­e selbst gebastelt – sorgten am Sonntag in der Innsbrucker Olympiaworld für ein farbenfrohes Bild. Das Kindereisfest der Tiroler Tageszeitung zog dieses Mal rund 1000 Besucherinnen und Besucher an.