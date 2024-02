36-jährige Frau auf Faschingsball in Kössen von Faustschlägen getroffen

Kössen – In der Nacht auf Sonntag kam es auf einem Faschingsball in Kössen zu einem Zwischenfall. Eine 36-jährige Frau war gegen 1.35 Uhr mitten in eine Auseinandersetzung dreier Männer geraten. Dabei wurde die Frau, die sich gerade mit ihrer Begleitung unterhielt, plötzlich und unerwartet von mehreren Faustschlägen am Kopf getroffen.