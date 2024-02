US-Verteidigungsminister Austin wieder im Spital

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist nach Angaben des Pentagons wieder im Krankenhaus, seine Stellvertreterin Kathleen Hicks habe seine Aufgaben übernommen. Der Vorsitzende der Generalstabschefs, das Weiße Haus und der Kongress seien informiert worden, teilte Pentagon-Sprecher Pat Ryder Sonntagabend mit. Austin war demnach zunächst um 14:20 Uhr (Ortszeit) von seinem Sicherheitsdienst mit Symptomen akuter Blasenprobleme in ein Heeresspital bei Washington gebracht worden.

Am Nachmittag hieß es noch, Austin habe die nötigen Kommunikationsmittel bei sich, um seine Aufgaben vom Krankenhaus aus zu erfüllen. Man werde so schnell wie möglich über seinen Zustand informieren. Am Abend hieß es dann, Austin sei noch immer im Krankenhaus und habe seiner Stellvertreterin gegen 16.55 Uhr (Ortszeit) die Amtsgeschäfte übergeben.