US-Verteidigungsminister kann ab Dienstag wieder arbeiten

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wird nach einem erneuten Krankenhausaufenthalt voraussichtlich am Dienstag wieder seine Arbeit aufnehmen können. Der 70-Jährige sei unter Vollnarkose wegen eines Blasenproblems im Rahmen seines Kampfs gegen Prostatakrebs behandelt worden, zitierte das Pentagon am Montag die behandelnden Ärzte. "Ein längerer Krankenhausaufenthalt ist nicht geplant", hieß es.

"Wir gehen davon aus, dass der Minister morgen wieder in der Lage sein wird, seine normalen Pflichten wahrzunehmen", erklärten die Ärzte. Das aktuelle Blasenproblem werde nichts an seiner erwarteten Genesung ändern. "Seine Krebsprognose bleibt ausgezeichnet." Am Sonntagabend hatte es geheißen, Austin sei nach Tests und Untersuchungen auf eine Intensivstation verlegt worden. Der 70-Jährige befinde sich dort zur "unterstützenden Behandlung und engen Überwachung".