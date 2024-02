Let there be rock: AC/DC kommt nach Wien

Wien – Der ohnehin schon dichte Konzertsommer ist um ein weiteres Highlight reicher: Die australische Rockband AC/DC wird am 23. und 26. Juni im Wiener Ernst-Happel-Stadion auftreten. Die Shows sind Teil der „Power Up“-Tournee, die die Band am Montag bekanntgegeben hat. Insgesamt sind dabei 21 Konzerte in ganz Europa vorgesehen. „Power Up“ ist auch der Titel des jüngsten Studioalbums der Gruppe, das 2020 erschienen war.