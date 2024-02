Rapper und „Polizeiruf 110“-Star Pablo Grant im Alter von 26 Jahren gestorben

Berlin – Der deutsche Schauspieler und Musiker Pablo Grant ist im Alter von 26 Jahren gestorben. Der Rapper, der unter dem Künstlernamen Dead Dawg Teil der Berliner Gruppe BHZ war, starb bereits am 6. Februar unerwartet an den Folgen einer Thrombose. Das teilte die Hip-Hop-Gruppe auf Instagram mit.

„Die Familie und Freunde des Verstorbenen sind untröstlich und bitten bis auf Weiteres darum, die Privatsphäre zu respektieren und in dieser schweren Zeit von Kontaktaufnahme abzusehen“, heißt es in der Mitteilung.

Grant war auch als Schauspieler aktiv und einem breiten Publikum in seiner Rolle als Günther Márquez in der ARD-Serie „Polizeiruf 110“ bekannt. 2016 trat er im Kinofilm „Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs“ sowie in „Misfit“ und der TV-Produktion „Tatort: Wir – Ihr – Sie“ in Erscheinung.