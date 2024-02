Mann in Sölden erst aus Bergnot gerettet, nach Après Ski wieder abgängig

Gleich zwei Mal mussten am Sonntag Einsatzkräfte wegen einem 60-jährigen Niederländer ausrücken. Untertags wurde er von der Bergrettung aus der Bergnot geborgen. Am Abend wurde nach dem Après Ski eine große Suchaktion gestartet – der Mann war verschwunden.

Sölden – Am Sonntag machte ein 60-jähriger Niederländer mit seiner 56-jährigen Begleiterin eine Wanderung in Sölden zur Leitbergalm. Auf rund 1680 Metern Seehöhe blockierte ein Baum den Wanderweg, woraufhin die beiden Wanderer beschlossen, die Stelle zu umgehen. Dabei begaben sie sich in steiles Gelände.